ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Pietracuta, Cevoli: "Non siamo riusciti a sfruttare le tante occasioni". Castenaso, Rizzo: "Complimenti ai miei ragazzi"

Nel dopo gara delusione per la quinta sconfitta in altrettante gare giocate dal Pietracuta. Si gode il primato in classifica il Castenaso.

"Purtroppo mi prenderanno per matto, - ha detto Roberto Cevoli - perché comunque ripeto sempre le stesse cose, però anche oggi ne ho contate 5-6, ma facili, non difficili, di occasioni, non siamo riusciti a fare gol e le prime due occasioni loro abbiamo preso due gol. Tra l'altro l'unico gol che abbiamo fatto se lo sono fatti da soli loro, quindi oggi è una partita che non riesco a commentare sinceramente".

Dopo cinque giornate e cinque sconfitte si può fare un primo bilancio, la classifica è preoccupante?

"Il bilancio l'hai detto da solo, cinque partite, cinque sconfitte, se guardiamo i risultati è molto negativo, se guardo le prestazioni io non mi sento di essere così negativo, anzi anche la prestazione di oggi secondo me è stata positiva contro la prima in classifica, quindi se loro sono primi io dico che noi ci possiamo togliere delle soddisfazioni, però è chiaro che bisogna iniziare a fare dei gol perché se no facciamo fatica a vincere".

"Sì è una vittoria secondo me importante, - ha detto Fabio Rizzo - difficilissima e il Pietracuta continua ad essere secondo me una veramente una grandissima squadra e non merita dal mio punto di vista la posizione che ha in questo momento in classifica, devo essere sincero, quindi faccio i complimenti al Pietracuta. Siano stati bravi, campo difficile, però i ragazzi hanno interpretato bene, l'abbiamo preparata così, quindi sono stati bravissimi, complimenti anche a loro".

Dal primo posto in classifica l'obiettivo qual è?

"Allora io come ho detto ai ragazzi, non faccio retorica, ho detto che dobbiamo pensare a partita dopo partita e credo che il primo obiettivo in questo momento deve essere la storia della salvezza, fatta quella poi dopo pensiamo ad altro, però dobbiamo ragionare con questo spirito, con questa mentalità, se no faremo fatica ogni partita".

