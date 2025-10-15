ECCELLENZA 2025-2026 Pietracuta, Cevoli: "Vittoria meritata". Osteria Grande, Geraci: "I cambi hanno fatto la differenza" Nel dopo gara la soddisfazione di Roberto Cevoli per la prima vittoria del Pietracuta e il rammarico di Giangiacomo Geraci per non aver mantenuto il vantaggio.

Nel dopo gara la soddisfazione di Roberto Cevoli per la prima vittoria del Pietracuta e il rammarico di Giangiacomo Geraci per non aver mantenuto il vantaggio:

"Siamo contenti, - ha detto Roberto Cevoli - a differenza delle altre sei partite, oggi è andata bene, però a mio parere ce la siamo meritata, perché comunque dopo sei sconfitte, andare sotto 1-0, i ragazzi hanno avuto un grande carattere, perché non era facile. Hanno vinto una partita meritatamente, io sono molto contento per loro". Ecco, possiamo dire che nel secondo tempo è stato proprio un altro atteggiamento, poi anche la qualità di Lazzari e di Capicchioni. "Ma sì, assolutamente sì, è chiaro che poi ci sono un sacco di componenti e non è riduttivo pensare solo a quello, è chiaro che anche l'atteggiamento è stato diverso e poi quando prendi un po' di fiducia le cose le sanno fare, adesso ci mancava quello"

"Sicuramente il primo tempo secondo me abbiamo fatto bene, - ha detto Giangiacomo Geraci - poi il secondo tempo siamo entrati forse un pochino peggio di loro, sicuramente i cambi del Pietracuta hanno fatto la differenza, perché sono entrati con un certo tipo di atteggiamento. Noi purtroppo adesso anche moralmente paghiamo un po', quindi subito il primo gol siamo andati un po' in difficoltà, dopo ho provato a cambiare anche qualcosa tatticamente, perché facevamo fatica già prima di subire il primo gol".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: