Pietracuta, Ds Sandro Conti: "Fiducia a Roberto Cevoli, il progetto prosegue".

Le sei sconfitte consecutive hanno portato a un confronto interno alla società Pietracuta come ha confermato il direttore sportivo Sandro Conti: "Approfittando della sosta, abbiamo deciso di fare un bilancio del momento e fare tutte le valutazioni del caso. È evidente che la classifica non ci soddisfi, ma le prestazioni ci sono state e crediamo che il trend possa cambiare".

Il progetto che vede la collaborazione tra Pietracuta e FSGC dunque va avanti con la guida tecnica di Roberto Cevoli: "Abbiamo deciso di proseguire con lo stesso allenatore. Ci auguriamo che alle prestazioni facciano seguito i risultati. Siamo una squadra giovane con molti ragazzi che stanno crescendo".

Il Pietracuta tornerà in campo domani per il posticipo della settima giornata del campionato di eccellenza contro l'Osteria Grande, gara non disputata domenica per i giocatori sammarinesi impegnati con la Nazionale del Titano.

