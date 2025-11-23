ECCELLENZA Pietracuta-Mezzolara, Zecchi: "Grande prova dei miei ragazzi" Nel post-partita il tecnico del Pietracuta Roberto Cevoli non ha voluto rilasciare dichiarazioni, decisamente soddisfatto invece l'allenatore del Mezzolara

Nel post-partita il tecnico del Pietracuta Roberto Cevoli non ha voluto rilasciare dichiarazioni, decisamente soddisfatto invece l'allenatore del Mezzolara Nicola Zecchi: "Il Pietracuta è una squadra temibilissima, con giocatori di grande spessore, oltre a quelli che giocano in Nazionale e comunque c'è la possibilità di seguirli un pochettino di più rispetto agli altri, perché ci sono i media che ci aiutano. E quindi temevamo la partita. Sicuramente hanno avuto un inizio un po' più difficile. Poi hanno inanellato i risultati, come quello a Ferrara che è stata un'ottima vittoria. Noi siamo venuti qua con l'idea di andare a prenderli, di fare una partita di energia, di intensità e cercare di metterla sul ritmo. Poi il 5-0 lascia il tempo che trova. Quello che posso dire è che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita perché sono stati un po' rispettati quelli che erano i canoni che ci eravamo detti. Quindi siamo soddisfatti per questo. È chiaro che dopo, quando nel primo tempo finisce con già un po' di margine, le partite sono un po' già indirizzate. È chiaro che ci possono essere degli spazi, noi dopo siamo stati bravi a sfruttarli, a utilizzarli in maniera diversa rispetto al primo tempo. Il nostro obiettivo è quello di stare nei piani alti il più possibile, cercare di confermarci domenica dopo domenica. Siamo strutturati per farlo e quindi dobbiamo semplicemente lavorare, batter chiodo come si dice, per provare a star lì".

