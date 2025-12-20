ECCELLENZA 2025-2026 Pietracuta, niente bis: in Coppa Italia passa l'Ars et Labor La squadra di Cevoli va avanti di nuovo, ma stavolta il Ferrara rimonta e va in semifinale, con un rigore e un po' di fortuna

Al Pietracuta non riesce il secondo colpaccio contro l'Ars et Labor Ferrara. Nonostante vada in vantaggio anche stavolta, nei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza la squadra di Cevoli cede in rimonta per 2-1. Si gioca a Santarcangelo, ma sembra di essere a Ferrara, perché i tifosi ospiti seguono la squadra in più di 200.

Il primo minuto di gara è anche il più intenso della prima frazione. Lato Ars et Labor, una deviazione sotto porta dà subito l'illusione del goal, mentre è solo esterno della rete, dall'altra parte ci prova Osayande girando verso la porta un cross di Proverbio: tiro deviato in angolo. Il Ferrara spinge, il Pietracuta difende con ordine e quasi colpisce, a metà frazione, quando un tiro a pelo d'erba di Sapori trova la parata in tuffo di Luciani.

Sono però le prove del vantaggio, perché al 24', nel tentativo di mettere in angolo un cross di Lazzari, Iglio colpisce malissimo e segna un goffo autogoal. La rete premia un bel recupero palla dei romagnoli, che però restano avanti solo per cinque minuti. Al 28' Piccioni salta di netto Valli Casadei, che lo stende in area: è calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso attaccante. Giardini sceglie il lato giusto, ma la trasformazione è imparabile.

Nella ripresa, pronti-via e il Ferrara ribalta l'incontro, con una buona dose di fortuna. Un cross di Moretti viene deviato, impennandosi fino a scavalcare Giardini e a sbattere contro il secondo palo. Poi rimbalza e torna in campo dove Ricci anticipa il portiere proprio sulla linea. Il 2-1 destabilizza il Pietracuta, che ora subisce la pressione degli ospiti. Al 24' botta da 30 metri di Chazarreta: il tiro è centrale, ma potente, e quasi piega le mani a Giardini. Sul seguente calcio d'angolo, la squadra di Cevoli prova però a farsi rivedere in attacco e su un cross profondo dalla tre quarti s'inserisce e colpisce da due passi Sensoli, con grande risposta di Luciani.

Due minuti dopo, Chazarreta recupera un buon pallone in attacco. Poi Senigagliesi arriva sul fondo e crossa per Moretti che arriva a rimorchio, ma apre troppo la conclusione. Nel recupero, ancora Senigagliesi protagonista: il numero 11 gestisce molto bene un contropiede attirando quattro marcatori. Palla al centro per Barazzetta, che salta un difensore e calcia dal limite, tra le braccia di Giardini.

Nel convulso finale, il Pietracuta cerca uno spunto per portare la gara ai rigori e lo troverebbe anche, quando Lazzari che scappa sulla destra e mette un bel cross, su cui però non arriva nessuno. A Santarcangelo il risultato non cambia più: l'Ars et Labor batte il Pietracuta 2-1 ed è in semifinale di coppa.

