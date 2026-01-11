TV LIVE ·
Pietracuta-Sampierana, Cevoli: "Vittoria cercata e meritata"

11 gen 2026
Intervista a Roberto Cevoli
Intervista a Roberto Cevoli

Soddisfatto della vittoria il tecnico del Pietracuta, Roberto Cevoli: “Devo ammettere che siamo stati anche fortunati perché l'infortunio del portiere alla fine ci ha dato questi tre punti secondo me molto meritati per quello che si è visto in campo”

Soprattutto è stato un primo tempo ben giocato dove non avete trovato la via della rete, poi però siete stati bravi a ripartire dopo quel gol subito che poteva essere una doccia fredda... “Esattamente, noi abbiamo subito due tiri in porta, ci hanno fatto un gol e un palo, quindi più di così credo che non si potesse subire. Dopo poi però l'aspetto molto positivo è stata la reazione, il fatto di non mollare e ci hanno creduto, i ragazzi hanno avuto ragione”

È sicuramente un buon inizio di 2026... “Sì, ci tenevamo molto a iniziare bene questo anno nuovo, ci siamo riusciti e adesso dobbiamo continuare però, non ci dobbiamo abbassare la testa, anzi ci deve dare modo di continuare a fare le cose per bene e crederci ancora di più”





