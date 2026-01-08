Pietracuta - Sampierana si gioca sabato a Cattolica alle 17:30

TV LIVE ·
8 gen 2026
Immagine di repertorio

Dopo il rinvio della prima di ritorno il campionato di Eccellenza Emilia Romagna riparte con il programma della seconda giornata. Si giocherà sabato pomeriggio a Cattolica la sfida tra il Pietracuta e la Sampierana. Il calcio d'inizio è previsto per le 17:30.

Il Comitato Regionale ha ufficializzato anche la data dei recuperi relativi alla prima giornata di ritorno, che si giocheranno mercoledì 21 gennaio alle 20:30. Il Pietracuta di Roberto Cevoli sarà impegnato sul campo dello Young Santarcangelo.




