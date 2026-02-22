Pietracuta, sconfitta e proteste contro la Comacchiese

Massima resa con il minimo sforzo per la Comacchiese, che sul campo del Pietracuta bada più al risultato che al gioco e ottiene ciò per cui era venuta: i tre punti. A decidere è un goal al quarto d'ora di El Shazly, mentre la squadra di Cevoli si ferma sulla traversa e alle proteste per un calcio di rigore non dato e un'espulsione ritenuta eccessiva.

La prima parte è di marca ospite, anche se il primo tiro è marecchiese, alto dal limite con Sapori. Al 15', El Shazly scuote il Comunale dal torpore di un avvio soporifero. Punizione dalla trequarti di sinistra, Brito Dos Santos colpisce di testa, Amici respinge corto e al numero 11 basta appoggiare in rete da zero metri. Due minuti dopo, un Pietracuta già in difficoltà deve rinunciare anche a Sapori, travolto dal portiere in uscita e soccorso dall'ambulanza, prima di uscire sulle proprie gambe.

Acquisito il vantaggio, però, la Comacchiese, arretra e da lì all'intervallo succede poco o nulla, ma quel poco lo crea il Pietracuta. Cross di Giocondi, Giacopetti è anticipato prima di battere a rete, poi Zannoni va giù in area di rigore e la squadra di casa protesta a lungo – Cevoli compreso –, senza però ottenere nulla. Nel recupero c'è il primo vero squillo dei locali, quando Osayande arriva al tiro ravvicinato, respinto in angolo da Campi.

Si va così alla ripresa, dove continua la strategia ultraconservativa della Comacchiese, mentre il Pietracuta prova con fatica a sfondare, La migliore occasione dell'incontro la crea poco dopo il quarto d'ora, ma coincide anche con la svolta in negativo della gara. Giocondi centra una traversa clamorosa su calcio d'angolo, poi il fronte si ribalta in men che non si dica e Faeti, dopo aver perso palla sulla tre quarti, stende El Shazly. Per l'arbitro è espulsione, il Pietracuta s'infuria, vista la posizione molto laterale del fallo e la presenza di un altro difensore tra l'attaccante e la porta, chiedendo la sola ammonizione, ma nulla cambia.

Eppure, anche in 10 contro 11, a fare la gara sono i rossoblù locali. Al 22' Lazzari, colpisce di suola in area piccola, senza risultati, dall'altro lato Brito Dos Santos trova l'unico tiro del secondo tempo per la Comacchiese, respinto da Amici. Il forcing del Pietracuta è furente, ma le occasioni latitano e né Bernardi, anticipato all'ultimo dal portiere, né Zannoni, che strozza troppo il tiro, riescono a premiare lo sforzo di squadra. La Comacchiese vince 1-0 e prende un'enorme boccata d'ossigeno, il Pietracuta ha ora solo cinque punti di margine sulla zona retrocessione.







