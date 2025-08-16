SERIE C 2025- 2026 Pietro Tamai torna a Rimini nel ruolo di responsabile del settore giovanile Il DS Pietro Tamai ha accettato il ruolo di responsabile del settore giovanile del Rimini Calcio

Pietro Tamai torna a Rimini nel ruolo di responsabile del settore giovanile.

Tamai nell'ultima stagione ad Ancona in Serie D, torna a Rimini dove già ha lavorato in passato

Questo il comunicato sulla pagina Facebook di Rimini Football Club:

"Il Rimini Football Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile a Pietro Tamai. Figura di comprovata esperienza e professionalità nel panorama calcistico nazionale, Tamai vanta una lunga carriera dirigenziale che lo ha visto ricoprire ruoli di primo piano sia nell’ambito delle prime squadre che del vivaio giovanile. La scelta della società di affidargli la guida del settore giovanile nasce dalla volontà di investire con decisione nella crescita dei giovani talenti, puntando su un progetto tecnico-organizzativo capace di coniugare formazione sportiva e valori umani. «Sono felice di tornare a Rimini e di poter lavorare con entusiasmo per lo sviluppo del nostro settore giovanile – ha dichiarato Tamai –. L’obiettivo è quello di ridare credibilità alla città e alle famiglie che da tempo attendono la ripartenza di questo progetto, che resta un fulcro fondamentale. È importante non disperdere ulteriori risorse, ma valorizzare i ragazzi già selezionati attraverso un percorso strutturato che consenta loro di crescere sia tecnicamente che caratterialmente, avvicinandoli progressivamente al calcio professionistico». Il Rimini F.C. augura a Pietro Tamai buon lavoro, certo che la sua esperienza e la sua passione sapranno contribuire in maniera significativa alla crescita del movimento giovanile biancorosso".

