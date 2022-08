SERIE A Pinamonti: "Contento di essere al Sassuolo" L'ex attaccante dell'Inter ha firmato un contratto di 5 anni con la squadra emiliana

Andrea Pinamonti è il nuovo centravanti del Sassuolo. L'ex attaccante dell'Inter, lo scorso anno all'Empoli ha sposato il progetto della società emiliana. "Ho firmato per 5 anni perché il Sassuolo è una grande società - ha dichiarato Pinamonti - Devo pensase a fare bene con questa maglia per arrivare in Nazionale".

