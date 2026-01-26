Pineto e Livorno battono Campobasso e Vis Pesaro

Il Pineto consolida il 4° posto con l'1-0 sul Campobasso, caduto dopo 5 risultati utili e spedito a -6 dagli azzurri. Subito pericolosi con Tantalocchi che deve uscire in tuffo ad anticipare Vigliotti, nel prosieguo Germinario sbatte a sua volta sul portiere e Pellegrino, infine, calcia alto. L'episodio decisivo già al 18°: D'Andrea arpiona il cross di Postiglione e va giù sul tamponamento di Pierno, è rigore e lo stesso D'Andrea trasforma per il gol vittoria. E alla mezz'ora il Campobasso resta pure in 10, quando Pellegrino imbecca nello spazio Vigliotti e Tantalocchi lo travolge in uscita fuori area, beccandosi il rosso. I molisani comunque restano in partita e provano fino in fondo a riacciuffarla, senza però trovare il pari.

In zona salvezza invece il Livorno sale ancora col 2-1 su una Vis Pesaro in caduta: 3° ko consecutivo per i biancorossi e 2° successo in fila per i labronici che superano la Samb, agguantano il Forlì e si portano a +4 dai playout. Sull'angolo di Hamlili, Di Carmine gira in controbalzo e centra il braccio di Vezzoni, rigore e sempre Di Carmine a sbloccarla dal dischetto. La Vis reagisce con l'angolo di Di Paola per la testa di Ceccacci, Seghetti alza a una mano e, da lì in avanti, il Livorno riprende il controllo: Dionisi carica da lontano e Primasso devia contro la traversa, mentre nel recupero di frazione Peralta sfrutta il pasticcio tra Primasso e Ceccacci per presentarsi davanti a Pozzi, salvo poi sciupare sul fondo.

Da lì si va diretti al 79°, quando la finezza di Di Carmine innesca l'affondo di Marchesi, palla sul palo lungo dove Malagrida deve solo toccare il raddoppio. Sembra finita, invece tempo 4' e, sul lancio dalle retrovie di Mariani, Stabile va via a Noce, prova a saltare Seghetti di scavetto e si tuffa di testa sulla respinta del portiere, siglando l'accorcio. E nel recupero quasi arriva la patta, con Seghetti che però, sul traversone di Giovannini, non si fa sorprendere. Subito dopo la Vis invoca invano l'FVS per avere un rigore, così si arriva al 100° e Pozzi deve metterci i guanti per evitare il tris di Malagrida, servito al tiro da Biondi.







