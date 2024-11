SERIE C Pineto, momento magico La squadra abruzzese batte la Pianese e strappa la terza vittoria consecutiva

Dopo Perugia e Pescara cade anche la Pianese. La squadra di Tisci strappa la terza vittoria consecutiva e piomba nei play off Andando con ordine, è della Pianese la prima conclusione: cross di Nicoli per Mastropietro che si coordina ma non trova la porta. Alla prima sortita offensiva passano i padroni di casa. Chakir riceve dopo una serie di rimpalli in area e gira in porta di precisione per il vantaggio Pineto. Nel finale di tempo la replica su palla inattiva e il colpo di testa sul primo palo di Polidori che termina sull'esterno della rete. Al minuto 39’ il gioco resta fermo a causa di un problema occorso al guardalinee, e l'arbitro concede 11 minuti di recupero, nei quali la Pianese va vicinissima al pari in contropiede con Mignani la sua conclusione risulta larga, poco altruista in questa occasione, Falleni era tutto solo in area di rigore , il numero 9 chiede scusa al compagno. Gara aperta nella ripresa occasioni da una parte e dall'altra, Chakir dalla distanza, potenza e precisione, ottima anche la risposta di Boer con l'aiuto della traversa. Partita infinita concessi altri 7 minuti di recupero che portano a + 18 complessivi, ma la sostanza non cambia. 9 punti in 3 giornate e Pineto che entra in griglia play off. Allo Stadio Pavone -Mariani di Teramo, Pineto batte Pianese 1-0.

