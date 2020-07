Pioli batte il Sassuolo e si riprende il Milan

Nel secondo anticipo della 35esima giornata di serie A continua a vincere il Milan. Una doppietta di Ibrahimovic vale il colpaccio in casa del Sassuolo e la conferma per Pioli sulla panchina rossonera. Il tecnico si dice onorato per la fiducia, mentre De Zerbi non ha rimpianti sul campionato dei suoi.