SERIE A Pioli: "Buona partenza, ma la stagione è lunga"

In serie A buona partenza del Milan, che complice un calendario migliore delle dirette concorrenti, si trova in testa alla classifica. Per il tecnico Pioli soddisfazione, ma anche piedi per terra. Accenni anche alla Europa League, e al mercato.



I più letti della settimana: