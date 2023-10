CHAMPIONS LEAGUE Pioli: "Importante non vuol dire decisiva" Sarri: "Da ora in poi risponderò solo si, o no, non voglio essere strumentalizzato" Il tecnico del Milan Stefano Pioli è consapevole dell'importanza del match con il Dortmund, ma non lo ritiene un match decisivo con altri 12 punti in palio. Maurizio Sarri polemizza con i giornalisti

Alla vigilia dei match di Champions Borussia Dortmund - Milan e Celtic - Lazio hanno parlato i due tecnici Stefano Pioli e Maurizio Sarri. Per Pioli si tratta di un match molto importante ma non decisivo. Maurizio Sarri polemizza con i giornalisti" da adesso in poi risponderò solo si o no, perchè se dico otto parole voi ne prendete due le mettete insieme e raccontate che quello è il concetto. Per quanto riguarda il Celtic è una squadra che non ha fisicità ma tiene ritmi molto alti".

