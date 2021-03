EUROPA LEAGUE Pioli: "La definizione di squadra matura mi piace". Fonseca: "Non abbiamo ancora ottenuto la qualificazione" Il Milan pareggia 1-1 all'Old Trafford con il Manchester United. Il pareggio di Kjaer arriva al 92°. Fonseca conto la sua ex squadra si mette in tasca la qualificazione grazie ai goal di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini

Molto bene le italiane in Europa League. Il Milan pareggia nel finale all'Old Trafford contro il Manchester United e Stefano Pioli parla di squadra matura. Ottima prova anche per la Roma contro lo Shakhtar, Il 3-0 è un assicurazione per la qualificazione ai quarti di finale. Fonseca perde per infortunio Mkhitaryan.

Nel video le dichiarazioni dei due tecnici

