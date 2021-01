SERIE A Pioli: "Milan all'altezza nonostante le assenze", Pirlo: "Non ci sono favorite per lo scudetto"

Prima sconfitta per la squadra di Pioli in questa stagione, il tecnico rossonero non fa drammi nonostante le tante assenze. Soddisfatto Pirlo per la vittoria.

Le dichiarazioni dei due tecnici

