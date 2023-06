Pippo Inzaghi ha presentato “Il Momento Giusto"

Nel titolo del libro “il Momento Giusto” c'è la sintesi di Superpippo, il quale ha costruito un'intera carriera sul farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, sempre sul filo del fuorigioco con un tempismo che ha spazzato via le difese. C'è un aneddoto, tra i tanti racchiusi nel libro. Inzaghi fu in dubbio fino all'ultimo minuto di quella finale contro il Liverpool del 23 maggio 2007: uno stiramento lo aveva messo ko qualche giorno prima e tutti spingevano ormai Alberto Gilardino verso un posto da titolare. Tutti, tranne uno: Carlo Ancelotti si schierò contro staff medico e dirigenza, puntando ancora una volta sul proprio pupillo, consapevole che lo spirito e la fame del suo numero nove sarebbero andate oltre i problemi fisici nella partita più importante. Pippo Inzaghi è stato un idolo dei tifosi, ha segnato tantissimo e vinto tutto. Poi si è seduto in panchina perché senza pallone non ci sa stare. Ha deciso di aprire il suo cuore e di raccontarsi senza sconti, con gli occhi dell’uomo che a cinquant’anni può guardarsi indietro e tracciare un primo bilancio della sua vita. Alla presentazione diversi ospiti :Adriano Galliani, Simone Inzaghi. Fabio Paratici, Christian Vieri e Massimo Taibi.

Nel video l'intervista a Filippo Inzaghi