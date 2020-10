SERIE A Pirlo: "Cristiano Ronaldo è recuperato ma non giocherà dall'inizio" Assente Chiellini mentre dovrebbe farcela Bonucci

Domani a Cesena, lo Spezia ospita la Juventus che recupera Cristiano Ronaldo. Il tecnico dei Campioni d'Italia analizza il momento non proprio brillante della sua squadra: " La pressione? Non mi sorprende, era la stessa cosa anche quando giocavo, anzi mi fa venire voglia di fare sempre meglio. Sono tranquillo, continuerò a fare il mio lavoro fino in fondo"



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: