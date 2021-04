SERIE A Pirlo: "Dybala, Arthur e McKennie non convocati per il derby" "Ho deciso io - ha aggiunto il tecnico bianconero - d'accordo con la società"

Domani torna in campo la serie A con le gare della ventinovesima giornata. Tra le gare più attese, la sfida tra Torino e Juventus. Intanto Pirlo annuncia "Dybala, Arthur e McKennie non convocati per il derby" dopo che i tre avevano violato il coprifuoco per una cena a casa del centrocampista statunitense.

Sentiamo Andrea Pirlo, allenatore Juventus

