Curiosità e interesse per Atalanta-Juventus. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo è soddisfatto di come la squadra ha preparato l'appuntamento. Il Bologna invece riceve lo Spezia e in caso di vittoria i rossoblù blinderebbero la salvezza. Sinisa Mihajlovic va dritto al punto: "Non mi interessa come giochiamo, voglio solo vincere".