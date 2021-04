SERIE A Pirlo: "Il Presidente è sereno e ci porta entusiasmo. Cr7 ? Vuole vincere anche in allenamento" Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo parla del clima che si respira in questi giorni alla Juventus e dell'importantissimo match in chiave Champions di Firenze contro la Fiorentina

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo risponde alle domande sul Presidente Andrea Agnelli" E' sereno - dichiara- e quando viene al campo ci porta sempre grande entusiasmo. Non possiamo non dargli la soddisfazione di centrare l'obiettivo Champions". Pirlo parla anche del suo rapporto con Cr7 :" con lui non ho alcun problema il rapporto è ottimo. Vuole vincere anche le partitelle d'allenamento"

