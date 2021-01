Pirlo: "Non dobbiamo avere cali di concentrazione", De Zerbi: "Orgoglioso, ma arrabbiato"

Nel posticipo domenica della serie A, la Juventus vince 3-1 contro il Sassuolo. Soddisfatto per la vittoria Andrea Pirlo, che sottolinea la necessità di non avere cali di concentrazione. Orgoglioso Roberto De Zerbi per la prova del suo Sassuolo, non manca il rammarico.

