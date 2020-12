CHAMPIONS LEAGUE Pirlo: "Vorrei la stessa Juve anche in campionato"

In Champions League facile vittoria della Juventus sulla Dinamo Kiev. Serata storica per un match arbitrato per la prima volta da una donna, la francese Frappart. Il tecnico Andrea Pirlo loda la squadra per l'applicazione e la voglia di vincere, la stessa che vorrebbe vedere anche in campionato.

