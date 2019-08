Pisa-Benevento 0-0

Il Benevento fa complessivamente di più, ma il Pisa va vicinissimo a vincerla. Ecco perchè lo 0-0 del primo anticipo all'Arena Anconetani fu Garibaldi è il risultato più giusto e pur nel contesto di nessun gol il match è piacevole. Inzaghi guida la "strega" alla riconquista della serie A, per D'Angelo è il debutto da allenatore di B col Pisa che ha riportato tra i cadetti. Viola ci prova, il suo tiro centrale non da fastidio a Gori. Gli sforzi producono anche un quasi gol. Schiattarella arma Improta, che però è in fuorigioco e quello che viene viene perchè non vale. Un tempo di possesso per il Benevento che però non trova il guizzo vincente. Tello non arriva sulla punizione di Viola. Prima dell'intervallo lo squillo è però nerazzurro: il cross di Verna prende De Vitis in controtempo e tutto sfuma. Ripresa con Coda pericoloso: stop e tiro fuori per l'attaccante anche ex San Marino. Ma adesso il Pisa la gioca alla pari, Marconi salta e non prende la porta. Di là è sempre Coda a far tremare, Letizia lo pesca e lo va fuori di pochissimo. In pieno recupero lo sciocchezza di Del Pinto che aggancia Marconi in area. E' il rigore decisivo. Sul dischetto lo stesso Marconi, ma l'eroe dei play off cede lo scettro a Montipò che con un gran balzo inchioda per sempre lo 0-0.