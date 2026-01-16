Piscitella sul fallimento del Rimini: "Mi aspettavo che sarebbe finita così"

Giammario Piscitella, nuovo attaccante della Virtus, non usa giri di parole sul fallimento del Rimini, squadra in cui ha militato dal '21 al '23:

"Sinceramente me lo aspettavo, già dopo che siamo andati via io e gli altri del blocco che aveva vinto il campionato e aveva fatto i play-off in Serie C: quando il presidente ha venduto la società giravano già voci che gli acquirenti non erano persone serie. Purtroppo succede spesso nel calcio, soprattutto ultimamente, quindi fa fatica a trovare una società con persone serie per un percorso duraturo. Sinceramente me lo aspettavo, fa male perché rappresenta una parte importante della mia carriera. Sono stati due anni bellissimi, fa male però sinceramente me lo aspettavo".







