GIRONE D Pistoiese esclusa dalla serie D, come cambia la classifica

Pistoiese esclusa dalla serie D, come cambia la classifica.

È arrivata l'ufficialità: la Pistoiese, che domenica non è scesa in campo con il Sangiuliano City, è esclusa dal campionato.

“Il Dipartimento Interregionale LND delibera di dare atto della avvenuta esclusione della società SSDARL U.S. PISTOIESE 1921 (matricola 930876), al Campionato Nazionale di Serie D girone D, stagione sportiva 2023/2024 disponendo altresì che, in applicazione dell’art.53 comma 3 delle NOIF, la classifica del girone di competenza venga riscritta e pubblicata con l’annullamento dei risultati di tutte le gare in precedenza disputate dalla società rinunciataria e la pubblicazione del calendario a partire dalla 15° giornata di ritorno, prevedendo il turno di riposo alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa”, si legge nel comunicato.

Sono dunque state annullate tutte le partite disputate finora. Nella nuova classifica il Carpi, a tre giornate dalla fine, porta a quattro i punti di vantaggio sul Ravenna.

La nuova classifica del girone D di serie D

CARPI 61 punti, RAVENNA 57, CORTICELLA 53, LENTIGIONE 52, FORLI 49, VICTOR SAN MARINO 48, PRATO 44, AGLIANESE, FANFULLA E SAN GIULIANO CITY 41, IMOLESE 39, SANT’ANGELO 37, PROGRESSO E SAMMAURESE 31, BORGO SAN DONNINO 24, CERTALDO 21, MEZZOLARA 18

