Più Milan che Inter, ma il derby termina 0-0

Meglio il Milan, ma non sfonda. Termina 0-0 il derby, match d'andata delle semifinali di Coppa Italia. L'Inter incappa così nella quinta partita di fila senza vittorie. Due ottime chanche in apertura: sulla conclusione a botta sicura di Saelemaekers è attento Handanovic, mentre sulla percussione centrale di Theo Hernandez i nerazzurri ringraziano che il francese colpisce col piede debole. I nerazzurri faticano invece a creare occasioni, limitandosi ad un possesso piuttosto sterile. La difesa di Inzaghi traballa anche nella ripresa: prima Handanovic si allunga sul destro di Leao, poi Skriniar abbraccia Giroud in area, ma Mariani vede e lascia proseguire. Seguono una serie di cambi - Inzaghi recupera Correa e Gosens -, ma l'inerzia della partita non cambia. Tutto si deciderà nella partita di ritorno (in programma la settimana del 20 aprile) dove l'Inter sarà costretta a vincere mentre al Milan basterà un pari con gol per accedere alla finale.