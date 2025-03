ASSOLUZIONE Platini: "Il loro unico scopo era quello di impedirmi il ruolo di Presidente Fifa"

Michel Platini e Sepp Blatter sono stati assolti di nuovo in appello dai tribunali svizzeri dall'accusa di frode che li vedeva coinvolti. "L'incessante persecuzione durata dieci anni da parte della Fifa e di alcuni procuratori federali svizzeri è finita. - dichiara Platini - So che per i miei nemici quello che contava era il momento. Non gli importavano i 2 milioni, ma il momento: mi hanno messo da parte per dieci anni. In appello non si presentano nemmeno, sanno benissimo che hanno vinto. Il mio onore è tornato, ma ora sono troppo vecchio per nuove responsabilità. Conosco la storia fin dall'inizio e so che si trattava di un complotto per impedirmi di diventare presidente della Fifa".

