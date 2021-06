SERIE C Play off: Alessandria - Padova vale la serie B Alle 18 la gara di ritorno della finale dei play off di serie C, all'andata era terminata 0-0.

Atto conclusivo della stagione di serie C questa sera tra Alessandria e Padova. Alle 18 il fischio di inizio della gara di ritorno della finale play off. Dopo lo 0-0 della gara di andata la partita dello stadio Moccagatta è di fatto una finale promozione. In caso di parità al 90', anche con reti, sono previsti supplementari ed eventuali calci di rigore. I grigi sognano il ritorno in serie B a distanza di 46 anni, mentre il Padova tornerebbe nel campionato cadetto dopo la retrocessione della stagione 2018/2019. La finale play off sarà aperta a mille tifosi dei quali 100 in arrivo da Padova. Mandorlini non potrà contare sugli squalificati Della Latta e Santini.

