Play Off: Ascoli – Brescia la finale per la B

Brescia trascinato da Valerio Crespi. Il giovanissimo attaccante aveva siglato all'andata con una splendida rovesciata e timbra anche al ritorno indirizzando la qualificazione alla finalissima dopo neanche un minuto. Valerio Crespi 21 anni tesoretto dell'Avellino in prestito con diritto di riscatto, da gennaio alla squadra di Corini, che lo sta letteralmente valorizzando. 10 gol 18 partite per il bomberino di cui sentiremo parlare. La Salernitana ci ha provato ma quel gol subito all'Arechi nel finale ha indirizzato la qualificazione, e il Brescia, nei due match è apparso più fresco. Il raddoppio nel finale e in contropiede proprio con Vido che ha sostituito Crespi. Capolavoro di Eugenio Corini che ora andrebbe completato, Ascoli permettendo.

I bianconeri avevano già archiviato la qualificazione all'andata battendo con un poker da urlo il Catania al Del Duca. Al Massimino si stava materializzando l'impresa perchè il Catania si era tracciato la strada con due gol nel primo tempo con Caturano e Forte. Un 2-0 che ha acceso tutto lo stadio che ha sperato nel miracolo. Sarebbero bastati altre due reti nella ripresa per andare ai supplementari. L'Ascoli già sotto di due, ha tirato un grossissimo sospiro di sollevo quando D'Ausilio ad inizio secondo tempo ha centrato in pieno il palo. E così dal possibile 3-0, che non sarebbe bastato, ma avrebbe messo una fortissima pressione sui bianconeri, si passa al 2-1 con Oviszach che chiude definitivamente i giochi. Catania batte Ascoli 2-1 ma è una vittoria che vale solo per le statistiche. Finale play off Brescia – Ascoli andata 2 giugno ore 21.15, ritorno 7 giugno ore 18







