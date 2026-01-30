CHAMPIONS LEAGUE Play off Champions: l'Inter evita Mourinho. Dortmund e Galatasaray le avversarie di Atalanta e Juventus L'andata martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, ritorno 24 e 25

Play off Champions: l'Inter evita Mourinho. Dortmund e Galatasaray le avversarie di Atalanta e Juventus.

Sorteggiati i play off di Champions League, ecco gli abbinamenti: Borussia Dortmund – Atalanta; Galatasaray – Juventus; Bodo Glimt – Inter. Curiosità il derby francese Monaco - PSG. Tabellone Europa League: Bologna contro Brann ai playoff. La Roma è già agli ottavi

L'urna di Nyon a sorriso all'Inter. I neroazzurri hanno evitato Josè Mourinho che scherzi del destino affronterà ancora il Real Madrid dopo l'epico finale dell'ultima partita della prima fase con l'epilogo del gol realizzato dal portiere del Benfica Trubin. E così gli uomini di Chivu ai play off affronteranno il Bodo Glint. Si tratta della prima volta tra queste due squadre recentemente nella prima fase i norvegesi sono stati avversari della Juventus che riuscì a vincere nella fredda terra per 3-2. In Champions League partite semplici non esistono ma è chiaro che il sorteggio non poteva andare meglio per l'Inter. Giocheranno tutte fuori casa la prima sfida le tre italiane. La Juventus dovrà superare l'ostacolo turco. Il Galatasaray dei tanti giocatori passati per il campionato italiano a cominciare dagli attaccanti Osimhen e Icardi. I bianconeri sono chiamati a scacciare i fantasmi l'ultimo incrocio è quello del 2013, quando i bianconeri di Antonio Conte vennero eliminati alla fase a gironi. Il possibile ottavo, invece, sarà sicuramente contro una inglese: Liverpool o Tottenham. Anche per l'Atalanta sarà un play off difficile. I bergamaschi hanno pescato l'ultima avversaria dell'Inter in Champions League, i tedeschi del Borussia Dortmund. L'unico precedente ai 16esimi di Europa League stagione 2017 -2018. In quel caso a passare il turno furono i gialli (3-2 a Dortmund e 1-1 a Bergamo). In caso di passaggio del turno ci sarà una tra Arsenal e Bayern Monaco. Tra le altre sfide da segnalare il derby francese tra Monaco – PSG. Partite di andata che si giocheranno il 17 e 18 febbraio. Ritorno il 24-25. In Europa League, Roma già agli ottavi, il Bologna sfiderà i norvegesi del Brann. In caso di passaggio del turno dei rossoblu, Friburgo o il derby italiano con la Roma.

