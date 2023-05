Play Off: comincia la Fase Nazionale

Un paio di turni a partita secca hanno portata la prima scrematura e la prima sorpresa (l'eliminazione del Padova ad opera della Virtus Verona). Ora i play off entrano nel vivo con la fase nazionale e partite di andata e ritorno. Ci sono anche le terze, le seconde ancora aspettano. Tutte alle 20,30 le partite di andata. Si giocherà a Cerignola il derby tra l'Audace e il Foggia di Delio Rossi scampato nel finale all'eliminazione e vera e propria mina vagante. Il Gubbio invece affronta al Barbetti l'Entella che entra in gioco dopo la lunga attesa. La squadra di Piero Braglia ha ottenuto 2 pareggi nella post season, risultati fino a qui sufficienti, ora invece dovrà vincere contro la terza forza del girone B. Il girone A invece chiama la Pro Sesto e soprattutto il Vicenza che entra in scena ora quale vincitrice della Coppa di C. L'Ancona specialista in rimonte ha preso la residenza in zona Cesarini e al Del Conero attende il Lecco. Completa il programma la sorpresissima Virtus Verona in casa contro il Pescara del totem Zeman. E' anche testa-coda, o meglio, coda-testa tra il club che ha il budget più basso e uno dei più ricchi.