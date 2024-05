SERIE C Play Off di Serie C, solo la Carrarese ha già un piede nei quarti Questa sera escono le 5 degli ottavi poi il via ai quarti con l'ingresso delle tre migliori seconde di Regular Season

Continuano ad avere grande appeal questi play off di Serie C con piazze caldissime e stadi strapieni. Queste sera conosceremo i nomi delle cinque che accederanno ai quarti di finale, unendosi altre migliori seconde di regular season: Padova, Torres e Avellino. Dando un'occhiata alle partite di ritorno, il dato principale deriva dal crollo del fattore campo. Quattro vittorie esterne ed un pareggio confermano nello specifico la miglior predisposizione delle squadre in trasferta.

La gara che sulla carta appare già delineata è quella che si giocherà a Carrara, con la squadra di Calabro in vantaggio di due gol. Solo un autentico miracolo qualificherebbe il Perugia che per passare il turno deve vincere con 3 gol di scarto. Si parte dall'1-0, in Casertana – Juventus Next Gen, Catania – Atalanta Under 23 e Vicenza – Taranto. Anche qui sono nettamente favorite le squadre che hanno il vantaggio di un gol e sono anche teste di serie. Casertana, Catania e Vicenza per uscire dalla griglia devono cadere in casa con due gol di scarto. Unica partita equilibrata è quella tra Benevento e Triestina terminata 1-1 all'andata. Al Benevento sempre per il miglior piazzamento in classifica basterà il pareggio. Una vittoria con qualsiasi risultato premierebbe l'alabarda. Tutte le partite cominceranno alle 20.30 eccezion fatta per Vicenza – Taranto che inizierà alle 21.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: