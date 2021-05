Play Off Girone A: c'è una Juventus che vince. Nell'altra sfida Albinoleffe – Pontedera 1-0

Parte bene l'Albinoleffe, combinazione Cori – Manconi, Sarri respinge prima con le mani, poi mura anche il tap in di Gelli con i piedi. Il Pontedera deve solo vincere per passare il turno, Milani dalla distanza, Savini fa correre più di un brivido alla sua squadra. La sfera, per sua fortuna, finisce fuori. Il portiere dell'Albino meglio sul destro di Caponi dalla lunga. Ad inizio ripresa Pontedera vicinissimo al vantaggio con Risaliti che scavalca Salvini in uscita, a portiere battuto Riva ha il riflesso per spedire in angolo. Risponde l'Albino con Manconi rigore in movimento, Piana gli devia la sfera quel tanto che basta per mandarla in angolo. Bella partita, Magrassi si libera al tiro e colpisce la parte alta della traversa. Pontedera che deve inveire contro la sfortuna quando arriva il secondo legno, in questo caso con Caponi, destro radente e palo interno.









Il punto esclamativo su vittoria e qualificazione lo mette Manconi in contropiede con tutto il Pontedera riversato nella metà campo avversaria. Allo stadio Città di Gorgonzola, Albinoleffe batte Pontedera 1-0. C'è una Juventus che vince è quella di Lamberto Zauli che ribalta la Pro Patria meglio piazzata in classifica e passa il turno. Rimontata una Pro Patria in vantaggio con un grandissimo goal di Latte Lath che resiste anche ad una carica e va a scaraventarla sotto all'incrocio. Il pareggio è di Ranocchia su calcio di punizione destro preciso e 1-1. Kolaj parte da sotto la metà campo, di forza arriva al limite lascia partire una conclusione in caduta e palla sul palo. Dal possibile 2-1 si passa all'1-2 con Brighenti che ruba palla al distratto Saporetti poi scarica in porta la palla della qualificazione. Nel recupero altro pasticcio difensivo permette a Correja di chiudere la contesa. Allo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, Juventus Under 23 batte Pro Patria 3-1