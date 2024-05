SERIE C Play-off, Girone C: avanti Picerno, Taranto e Audace Cerignola Nessuna sorpresa nel Girone C dove passano le squadre meglio piazzate: il Picerno batte 2-0 il Crotone, a Taranto e Audace Cerignola bastano due pareggi per eliminare Latina (0-0) e Giuliano (1-1). Nel secondo turno entra in gioco la Casertana.

Nessuna rimonta per il Crotone che non riesce a ribaltare il fattore campo, il Picerno colpisce quasi in apertura e vola al secondo turno play-off nel Girone C. Il vantaggio dei padroni di casa arriva a metà della prima frazione: Gomez lancia involontariamente Esposito che arriva al limite e poi la infila sotto la traversa con il mancino. 1-0 Picerno, e la strada per il Crotone si fa sempre più in salita. Arriva qualche occasione a cavallo tra primo e secondo tempo - in particolar modo con Giron e Vinicius, sul quale Summa è attento ad alzare in corner – ma poco altro. L'estremo difensore rossoblu smanaccia anche il colpo di testa schiacciato di Tumminello poi, con gli ospiti sbilanciati, il Picerno ne approfitta. Viene annullato il 2-0 di Santarcangelo, pizzicato in fuorigioco e confermato con il VAR. Poco cambia perché, un paio di minuti più tardi, la staffilata da fuori del neo-entrato D'Agostino chiude definitivamente la contesa.

Il Picerno avanza ed ora sarà costretto a vincere allo “Iacovone” di Taranto. Come sempre, lo stadio rossoblu è una bolgia e – nonostante buone occasioni – il Latina deve dire addio alla cavalcata. La chance più nitida per i laziali con la splendida rovesciata di D'Orazio che avrebbe meritato maggior fortuna. Vannucchi invece si distende e respinge la minaccia. Dall'altra parte il Taranto cerca il gol della sicurezza ma un po' di imprecisione lascia tutto in bilico fino agli ultimi minuti. Lo 0-0 però basta e avanza per festeggiare.

Spettacolo anche sugli spalti del “Monterisi” di Cerignola dove l'Audace rischia tanto in apertura quando De Rosa calcia in bocca a Barosi un rigore in movimento. Gol sbagliato, gol subito: Capomaggio pennella, D'Andrea spizza e supera Russo. I pugliesi sbloccano alla mezz'ora e, in virtù dei 2 risultati su 3 a disposizione, si adagiano. Troppo, perché il Giuliano non esce dalla partita e pareggia al 39' con la volée di Salvemini. Schema da calcio di punizione e gran botta al volo che non lascia scampo a Barosi per l'1-1. A 5 dalla fine, poi, Visentin diventa l'eroe di serata salvando sulla linea l'incornata di Cargnelutti. L'Audace Cerignola passa con il brivido ed ora se la vedrà con la Casertana, quarta forza del Girone C.

