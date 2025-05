Play Off: in semifinale anche Vicenza e Audace Cerignola

Il Vicenza sfiderà la Ternana nella semifinale play off. I veneti vincono con il Crotone anche la gara di ritorno dei quarti di finale dopo il successo per 2-1 dell'andata. A decidere la sfida del Romeo Menti il gol di Ferrari con una conclusione da dentro l'area di rigore.

Audace Cerignola – Ataltanta U23 riparte dal pari di andata con i padroni di casa forti di due risultati su tre per avanzare in semifinale. C'è subito un episodio importante. Contropiede dei neroazzurri con Vlahovic, dall'area di rigore esce Greco, il portiere interviene. L'attaccante ospite finisce a terra, per il direttore di gara è rosso. Richiamato al monitor l'arbitro Madonia torna sui suoi passi. L'avvio dell'Atalanta resta di buon livello e la Dea passa in vantaggio al 12' con un gran gol dalla distanza di Ceresoli che ribalta il vantaggio del Cerignola. Il sogno semifinale dei bergamaschi dura fino al 69' quando Salvemini trova la rete del pareggio con un tocco da pochi passi dalla porta sul cross dalla destra. Quattro minuti più tardi l'Audace Cerignola ribalta il risultato. 2-1 siglato da Volpe sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per l'Atalanta diventa durissima, ma gli ospiti ci provano fino alla fine. Vavassori segna la rete del nuovo pareggio all'87', gol che riaccende il finale di partita. I pugliesi mantengono il 2-2 che vale il passaggio alla semifinale contro il Pescara.