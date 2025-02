CHAMPIONS LEAGUE Play Off: la Juventus vuole laurearsi in Champions Bianconeri alla ricerca del pass per gli ottavi. Con il PSV Eindhoven si parte dal 2-1 dell'andata

Gli indizi raccolti sono tutti estremamente positivi. La Juventus, intanto, ha fatto suo il match di andata, e questo significa che con due risultati su tre si presenterà agli ottavi di finale. Perdere con un gol di scarto porterebbe agli extra time, e i successivi calci di rigore. Solo la sconfitta con due gol di scarto spedirebbe i bianconeri a casa. Si tratta di una gara da dentro-fuori e questo lo sa benissimo uno come Thiago Motta che conosce perfettamente pregi e difetti degli olandesi. Da una parte hanno subito il ritorno dell'Ajax in campionato. Nelle ultime cinque per il PSV, ci sono tre pareggi, una sola vittoria ed una sconfitta, ruolino che è costato il primo posto alla squadra di Peter Bosz. Se invece prendiamo in esame le ultime tre giocate in Champions al Philips Stadion c'è da pensare che quella di questa sera sarà tutto fuorché una trasferta facile. Tre vittorie su altrettanti incontri con Liverpool e Shakhtar con lo stesso risultato 3-2, e il poker rifilato al Girona senza subire reti. Ogni partita fa storia a sé, ma se se c'è una squadra che deve preoccuparsi, quella non è certamente la Juventus che viene da 4 successi consecutivi, gli ultimi due proprio su PSV e l'ultima sui campioni d'Italia dell'Inter che ha gonfiato enormemente le sacche di fiducia dei bianconeri. Si tratta del momento migliore dell'intera stagione per la Juventus che va solo rifinito e confezionato con il regalo “ottavi di Champions”. La serata di Champions sarà impreziosita dalla super sfida di ritorno di questi play off, tra Real Madrid e Manchester City. Gli inglesi sono chiamati a compiere l'impresa al Bernabeu contro i campioni d'Europa che sono stati capaci di vincere all'andata 3-2. Per i “guardiolani” una sola missione, vincere. In tutti gli altri casi, avanti il Madrid di Carletto Ancelotti.

