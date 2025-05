Play Off Serie C; colpi in trasferta di Atalanta e Giana Erminio

Straordinaria la “Dea” Under 23, la squadra allenata dall'ex Cesena Francesco Modesto va sotto con l'Albinoleffe per effetto del gol messo a segno da Zoma. Sulla verticalizzazione di Fossati il fantasista si fa luce e batte Vismara. Il derby orobico sembrava dirigersi verso la squadra di Giovanni Lopez meglio piazzata in campionato. Adesso all'Atalanta servono due reti per ambire al primo turno dei play off nazionali Il gol che riapre la contesa arriva al minuto 75 è ancora Vlahovic a ridare fiato ai giovani di Modesto. E il sorpasso arriva sulle ali dell'entusiasmo a tre minuti dal termine con Ceresoli. Rimonta completata e addirittura rifinita da Vavassori nel recupero. All'Albinoleffe stadium, Atalanta Under 23 – Albinoleffe 3-1. L'altra vittoria in trasferta e conseguente ribaltamento di pronostico è quella della Giana Erminio sul campo del Renate. E anche qui in rimonta. Vantaggio Renate con Calì. Nichetti risponde dopo pochi minuti e i primi 45 minuti si chiudono sull'1-1. Incredibile il finale di partita. Minuto 89 fischiato un calcio di rigore in favore della squadra di Luciano Foschi. Penalty di cui si incarica Plescia disinnescato da Mangiapoco. E' l'errore che costa la qualificazione perchè a tempo abbondantemente scaduto Tirelli con una grande giocata trascina la Giana Erminio ai play off nazionali. Allo Stadio Città di Meda, Giana Erminio batte Renate 2-1. Al Catania bastava anche il pareggio ma Inglese rafforza ulteriormente il dominio dei siciliani. Allo Stadio Angelo Massimino di Catania, Catania batte Potenza 1-0. Il pareggio qualifica il Crotone ai danni della Juventus Next Gen, finisce 0-0. Andiamo a vedere la composizione dei play off nazionali Crotone – FeralpiSalò

Atalanta U23 – Torres

Giana Erminio – Monopoli

Vis Pesaro – Rimini

Catania – Pescara