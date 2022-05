Play-out: il Seregno ci prova, la Pro Sesto resiste

Il Seregno fa la partita per tutti i 90 minuti ma non riesce a vincere la gara d’andata dei playout mentre una Pro Sesto sotto tono, ottiene però un ottimo risultato in vista della gara di ritorno. Si gioca allo stadio Ferruccio e l'avvio è tutto dei padroni di casa. La prima opportunità nasce da un calcio di punizione che porta alla conclusione prima Solcia e poi Signorile ma la retroguardia ospite si salva in maniera rocambolesca. Ci prova anche Jimenez che un tiro cross che non trova nessun compagno pronto ad intervenire. Il mancino di Lanzaro ci riprova sul finire di tempo ma manca il bersaglio. Centrocampista spagnolo protagonista anche ad inizio ripresa quando si procura un calcio di rigore per questo contatto con il portiere avversario. Alla battuta si presenta Cortesi, Del Frate si oppone ma è proprio Jimenez a ribadire in rete, il pallone dell'1 a 0. Il vantaggio del Seregno dura appena una manciata di minuti. Il destro di Sala sorprende il portiere Lupu e vale il pareggio della Pro Sesto. Ospiti che in contropiede vanno vicini al raddoppio, provvidenziale la chiusura di Germignani su Iurato. Il finale è un assedio dei padroni di casa. Colpo di testa di Cortesi che Del Frate alza in angolo. L'estremo difensore ospite è attento e reattivo sul diagonale di Invernizzi. Fioccano le occasioni per il Seregno che non è nemmeno fortunato quando il destro di Vitale, deviato da Della Giovanna si perde sul fondo. Si vede anche la Pro Sesto con il sinistro di Ghezzi, alzato in angolo da Lupu. Nei minuti di recupero, ospiti in 10 per il doppio giallo a Maldini, reo di aver buttato in campo un pallone uscito dal terreno di gioco. Finisce 1 a 1, sabato prossimo la sfida di ritorno con la Pro Sesto favorita dal fattore campo e soprattutto dal miglior piazzamento in classifica.