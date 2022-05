SERIE C Play out: il Trento vince e vede la salvezza La Giana Erminio perde in casa 3-2

Il Trento mette una seria ipoteca sulla salvezza. La squadra di D'Anna s'impone 3-2 in trasferta e nella gara di ritorno potrà anche permettersi di perdere con un gol di scarto in virtù della migliore posizione in campionato. La partita la sblocca la Giana Erminio dopo 16 minuti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva la girata di testa di Perico che finisce in fondo alla rete. La riposta ospite arriva al 20', sul corner dalla destra, la palla arriva fuori area a Osuji, la conclusione di destro trova la respinta di Zanellati. Clamorosa l'occasione del Trento al 25'. Pasquato prende palla, si sistema il pallone, poi calcia di sinistro, la sfera batte contro il palo, poi attraversa tutto lo specchio di porta per finire contro l'altro palo, prima che Perico liberi l'area. All'intervallo padroni di casa avanti 1-0. Nella ripresa entra al 57' Izzillo e tre minuti dopo firma il pareggio con un destro dal limite dell'area. Al 67' il Trento ribalta il risultato. Cross di Pasquato dalla destra, colpo di testa di Trainotti e 2-1 per gli ospiti. Il Trento non si ferma, anzi, in contropiede trova il gol del 3-1 con Pasquato, che salta anche il portiere per poi depositare in rete. La Giana Erminio riesce comunque ad accorciare il risultato nel primo minuto di recupero. Corti entra palla al piede in area e arriva fino davanti a Marchegiani, che riesce a toccare il pallone, che nella carambola arriva a Palazzolo che non sbaglia. Il Trento vince 3-2 e vede la salvezza, obiettivo che la Giana Erminio può conquistare solo vincendo con almeno due gol di scarto in casa del Trento.

