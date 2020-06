Play out: l'Imolese vince 2-1 sul campo dell'Arzignano Valchiampo

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Roberto Cevoli sulla panchina dell'Imolese. Il tecnico sammarinese alla prima uscita ufficiale, ottiene una bella vittoria sul campo Arzignano Valchiampo per 2-1. La squadra romagnola è passata in vantaggio con Chinellato dopo 6 minuti e ha raddoppiato al 25' con l'autorete di Piccioni. In pieno recupero il gol dei padroni di casa con Barzaghi. Una rete che lascia aperta la gara di ritorno, nella quale, per la regola del miglior piazzamento, l'Imolese si può permettere anche di perdere con un gol di scarto. Pari per 0-0 tra Pianese e Pergolettese.