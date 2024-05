SERIE C Play-Out: Novara e Monopoli quasi in C, pari tra Francavilla e Monopoli Nei Gironi A e C Novara e Potenza archiviano la pratica salvezza già all'andata con i successi contro Fiorenzuola e Monterosi. Tutto aperto tra Virtus Francavilla e Monopoli dopo l'1-1 del primo round.

Un primo tempo da sogno consente al Novara di vedere sempre più vicina la permanenza in Serie C. Nell'unico play-out del Girone A – con Pro Sesto e Alessandria già retrocesse – i piemontesi fanno un grande passo in avanti imponendosi 3-1 al “Pavesi” di Fiorenzuola. Match che si sblocca al 36': traversone con il contagiri di Bentivegna, Urso sbuca sul secondo palo e trafigge Sorzi. Serve il VAR, invece, per vedere il braccio larghissimo di Cremonesi in area sul cross di Boccia. Calcio di rigore per il Novara, e dopo l'assist Bentivegna entra pure nel tabellino dei marcatori spiazzando Sorzi per il 2-0 che chiude virtualmente i giochi. Sarà così dopo 4 dei 7 minuti di recupero concessi: Ongaro parte da dietro la sua metà campo e va in un proverbiale “coast to coast”, resiste al ritorno di Potop che prova a fermarlo in tutti i modi e poi – con la punta – fa addirittura 3-0 già nella prima frazione di gioco. A risultato ampiamente acquisito il Novara gestisce le forze, il Fiorenzuola tira fuori l'orgoglio e prova a rientrare in partita con il colpo di testa in tuffo di Anelli. Palo-gol per l'attaccante rossonero ed è 3-1. Lorenzini salva quasi sulla linea il possibile 2-3 di Ceravolo che avrebbe riaperto tutto, poi Potop lascia i suoi in 10 trattenendo da dietro Corti lanciato a rete. Il volo di Minelli sul tentativo di Alberti l'ultima istantanea, il Novara archivia la pratica già nel primo round.

Come fa, anche se con un punteggio meno ampio, il Potenza nel girone C: i lucani dominano in lungo e in largo sul campo del Monterosi Tuscia e, alla fine, l'1-0 sta molto stretto ai ragazzi allenati da De Giorgio. Il gol-partita arriva al 65': Hadziosmanovic vede al limite Schiattarella, la conclusione debole diventa un assist per Caturano che – da bomber vero – gira in porta con l'esterno e non lascia scampo a Forte. Il capitano porta avanti il Potenza che, in pieno recupero, segnerebbe anche il 2-0 della sicurezza con il diagonale di Rossetti ma il direttore di gara annulla per il fuorigioco dell'11, confermato dal VAR. I “Leoni” rossoblu ora potranno anche permettersi di perdere al ritorno, con una rete di scarto.

Resta tutto aperto tra Virtus Francavilla e Monopoli, anche se con un chiaro vantaggio per i biancoverdi. Che passano poco dopo l'ora di gioco: Viteriti pennella dalla trequarti, Sosa si avvita alla perfezione e Branduani non ci può arrivare. Il Monopoli va sull'1-0 e continua ad insistere: Iaccarino sfiora il raddoppio, Tommasini lo troverebbe al 93' ma è oltre la difesa del Francavilla. Anche il VAR conferma la decisione del guardalinee e gli ospiti passano dalle stelle alle stalle in 120 secondi: capitan Monteagudo – in posizione regolare – sfiora la punizione di Macca ma tanto basta per l'1-1 che consente alla Virtus di continuare a crederci. Al ritorno – tra 7 giorni - servirà un successo.

