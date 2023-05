Playoff: avanti Potenza, Audace Cerignola e Monopoli

In tutto il primo turno playoff c'è una sola squadra che passa ribaltando il fattore campionato con una vittoria esterna, il Potenza: Di Grazia dalla bandierina, prepotente sferzata di testa di Steffè e 1-0 sul Picerno, viceversa unica dei tre gironi a ritrovarsi fuori nonostante due risultati su tre a disposizione. Per il Potenza ora c'è la new entry Foggia, da affrontare sempre fuori e con obbligo di vittoria.

Tutto secondo i piani nelle altre due sfide del C. Serata tranquilla per l'Audace Cerignola che spazza via 3-0 la Juve Stabia. Anche qui si sblocca su azione d'angolo, con la battuta di Sainz Maza a pescare l'inzuccata decisa di Capomaggio. Siamo al quarto d'ora e prima che si arrivi a 30' è già bis: ancora Sainz Maza sfonda a sinistra su Dell'Orfanello e mette in mezzo, Barosi tocca e Coccia fa il velo per l'incrociata vincente di Tascone. Pratica di fatto chiusa, con la Juve che a questo punto dovrebbe farne tre. Qualche timido segnale al 74°, quando, su un'azione quasi identica alla precedente, D'Agostino passa su Russo e viene atterrato in area da Blondett. Rigore e proprio D'Agostino dal dischetto per dare speranza alle vespe, Saracco però respinge e l'Audace va avanti senza ansie. Anzi, nel recupero D'Ausilio imbuca perfetto per l'inserimento di Achik, controllo, destro a piazzarla e tris con sponda del palo.

Ora per il Cerignola ci sarà un altro turno casalingo e con doppio risultato a disposizione: riceverà il Monopoli che a sua volta fa il suo con l'1-0 sul Latina. Angolo di Viteritti e De Risio schiaccia di testa centrando il palo, mentre nella ripresa gli ospiti ci vanno vicini in contropiede: Ganz lancia a destra per la corsa di Sannipoli, palla dentro in cerca di Fabrizi e Vettorel quasi si suicida col flipper su De Santis, che salva allontanando sulla linea. Di ripartenza, sull'altro fronte, anche l'azione che la decide: Hamlili dalla fascia e Falbo prolunga per Starita, che dall'area piccola calcia debole su Tonti ma se la ritrova lì e non sbaglia di nuovo. Monopoli vince e avanza e al prossimo giro il successo sarà d'obbligo.