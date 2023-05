SERIE C Playoff: avanti Potenza, Audace Cerignola e Monopoli I lucani ribaltano il Picerno e sono gli unici del 1° turno a vincere in trasferta. Cerignola facile sulla Juve Stabia, Monopoli di misura sul Latina.

In tutto il primo turno playoff c'è una sola squadra che passa ribaltando il fattore campionato con una vittoria esterna, il Potenza: Di Grazia dalla bandierina, prepotente sferzata di testa di Steffè e 1-0 sul Picerno, viceversa unica dei tre gironi a ritrovarsi fuori nonostante due risultati su tre a disposizione. Per il Potenza ora c'è la new entry Foggia, da affrontare sempre fuori e con obbligo di vittoria.

Tutto secondo i piani nelle altre due sfide del C. Serata tranquilla per l'Audace Cerignola che spazza via 3-0 la Juve Stabia. Anche qui si sblocca su azione d'angolo, con la battuta di Sainz Maza a pescare l'inzuccata decisa di Capomaggio. Siamo al quarto d'ora e prima che si arrivi a 30' è già bis: ancora Sainz Maza sfonda a sinistra su Dell'Orfanello e mette in mezzo, Barosi tocca e Coccia fa il velo per l'incrociata vincente di Tascone. Pratica di fatto chiusa, con la Juve che a questo punto dovrebbe farne tre. Qualche timido segnale al 74°, quando, su un'azione quasi identica alla precedente, D'Agostino passa su Russo e viene atterrato in area da Blondett. Rigore e proprio D'Agostino dal dischetto per dare speranza alle vespe, Saracco però respinge e l'Audace va avanti senza ansie. Anzi, nel recupero D'Ausilio imbuca perfetto per l'inserimento di Achik, controllo, destro a piazzarla e tris con sponda del palo.

Ora per il Cerignola ci sarà un altro turno casalingo e con doppio risultato a disposizione: riceverà il Monopoli che a sua volta fa il suo con l'1-0 sul Latina. Angolo di Viteritti e De Risio schiaccia di testa centrando il palo, mentre nella ripresa gli ospiti ci vanno vicini in contropiede: Ganz lancia a destra per la corsa di Sannipoli, palla dentro in cerca di Fabrizi e Vettorel quasi si suicida col flipper su De Santis, che salva allontanando sulla linea. Di ripartenza, sull'altro fronte, anche l'azione che la decide: Hamlili dalla fascia e Falbo prolunga per Starita, che dall'area piccola calcia debole su Tonti ma se la ritrova lì e non sbaglia di nuovo. Monopoli vince e avanza e al prossimo giro il successo sarà d'obbligo.

