SERIE C Playoff: avanzano Pescara, Atalanta U23, Giana Erminio e Crotone Nessun ribaltamento nel ritorno del primo turno nazionale. Fuori Catania, Torres, Monopoli e Feralpi Salò

Sorprese e conferme nel ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, che vede uscire di scena Catania, Torres, Feralpi Salò e Monopoli. A Pescara, il Catania vince 2-1 e pareggia il conto, ma passano gli adriatici grazie al miglior piazzamento in campionato. La prima rete è dei siciliani: al 72': cross dalla destra, stacco imperioso di Di Gennario ed è 1-0. Il Pescara impiega però solo otto minuti a rispondere, con un tiro dal limite di Tonin, che Dini riesce solo a sfiorare. Nel disperato assalto finale, il Catania riaccende le speranze a inizio recupero, con un goal di Montalto al termine di una mischia in cui il Plizzari si fa sfuggire due volte il pallone dalle mani: inizialmente la terna annulla, ma il cross non era uscito dal campo e il Var cambia decisione. Tuttavia, per i siciliani non è sufficiente: al secondo turno va il Pescara.

Sempre nel girone B, alla Torres sarebbe servito ben più di un miracolo per ribaltare il 7-1 subito dall'Atalanta Under 23, ma l'impresa non arriva. Varela prova a tenere vive le speranze dei sardi, portandoli in vantaggio al 42' con un fantastico tiro a giro dal limite. L'attaccante replica a inizio ripresa, capitalizzando in scivolata un contropiede rossoblù: la palla non sembra entrata, ma la goal line technology va in soccorso dei sardi. Tuttavia, non arrivano altre reti e l'Atalanta chiude il conto al 96', con un tiro da fuori di Scheffer.

Dopo aver perso 3-1 all'andata, la Feralpi Salò sfiora, ma non trova, il colpaccio contro il Crotone. Sono i calabresi ad andare in vantaggio, con Vitale che alla mezzora buca Rinaldi sul primo palo. Inizialmente il goal è annullato per fuorigioco, ma anche qui il Var interviene e convalida. La Feralpi, però, ci crede e al 42' replica con capitan Zennaro che calcia a da fuori e centra l'angolino basso alla destra di D'Altario. A inizio ripresa, i lombardi vanno anche in vantaggio, con un super goal in semirovesciata di Di Molfetta, che però non basta: il Crotone tiene e passa.

Anche il Monopoli avrebbe dovuto ribaltare il 3-1 subito all'andata dalla Giana Erminio, ma si complica subito le cose, con l'espulsione di Bizzotto al 47'. Nonostante tutto, i pugliesi vanno in vantaggio a inizio ripresa, quando Bruschi realizza un calcio di rigore. Vantaggio che dura solo 7 minuti. Al 57' un cross da destra spiove sulla testa di Tirelli che sbuca sul secondo palo e insacca l'1-1. Il Monopoli accusa il colpo e la Giana Erminio segna altre due volte. La prima al 65', con un tiro da fuori di Marotta su cui Vitale è tutt'altro che impeccabile. La seconda al 77', con un po' di fortuna: altro cross da destra, Capelli cicca il pallone, che finisce tra i piedi di Stuckler, pronto a battere a rete. Finisce 3-1, al secondo turno ci va la Giana Erminio.

