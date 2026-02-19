TV LIVE ·
Playoff, Fiorentina in Polonia senza metà dei titolari

I viola affrontano lo Jagiellonia, primo nel campionato interno, con cinque assenze pesanti. Vanoli: "Priorità al campionato, ma vogliamo giocarcela"

19 feb 2026
Andare avanti in Europa per tenere vivo un sogno che nelle scorse tre stagioni si era infranto sul più bello e mettere ulteriore benzina nel serbatoio in vista del prosieguo della lotta salvezza. Nel vivo dell'annata più difficile, tornano le notti europee per la Fiorentina, che a Białystok si giocherà metà della qualificazione agli ottavi di Conference League contro lo Jagiellonia, attualmente capolista del campionato polacco.

Se a livello psicologico le premesse non sono ottimali, ma comunque migliori rispetto a qualche settimana fa, vista la recente vittoria a Como e il pareggio acciuffato in extremis con il Torino, va peggio a livello fisico. Vanoli, all'esordio europeo, avrà ben cinque assenti di peso: De Gea, Gudmundsson, Solomon, Dodò e Kean. In pratica, mezza squadra titolare.

In conferenza stampa, l'allenatore viola non non nasconde che in questo momento la priorità sia il campionato, con la salvezza oggi distante tre punti, ma ammette di volersela giocare fino in fondo anche in campo internazionale e di non aver paura di lanciare i giovani. E allora spazio a giocatori come Fortini, Ndour, Fabbian, Harrison e anche Fazzini, con Piccoli al centro dell'attacco e Lezzerini che tornerà tra i pali della Fiorentina dopo 9 anni, a guidare una Viola che, in una stagione da incubo, vuole provare ancora a concedersi un sogno.




