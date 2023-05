Playoff: il Foggia si salva in extremis, Cerignola facile

Il Potenza lavora per il secondo colpo esterno consecutivo, stavolta però, a cose quasi fatte, la mandrakata di Di Noia fa saltare tutto. Tocco sotto da 30 metri e 1-1 che, all'87°. salva il Foggia, a un passo dall'uscita immediata dai playoff. Invece il pari è sufficiente per i diavoli di Delio Rossi, promossi alla fase nazionale in virtù del miglior piazzamento in classica. Partita di poche emozioni finché, al 76°, il Potenza colpisce: Di Grazia dalla bandierina, Thiam esce coi pugni e la consegna al limite per Talia, il cui destro al volo trova un corridoio perfetto per il vantaggio ospite. A un passo dal baratro Rossi si gioca la carta Di Noia e la porta a casa, complice un'altra uscita imprecisa del portiere: sul lancione di Costa, Gasparini sale altissimo di piede ma ciabatta malamente proprio verso Di Noia, anche qui tocco di prima intenzione per un meraviglioso pallonetto dalla distanza che infila la porta sguarnita.

Il Potenza esce con onore e il Foggia avanza insieme all'Audace Cerignola, di nuovo vincente col 2-1 sul Monopoli. Sainz Maza la sblocca sorprendendo Vettorel su punizione, mentre sull'immediato pari ospite Fella è in fuorigioco quando intercetta il tiro di Rolando, dunque non vale. Il pari vero comunque si fa attendere poco: giusto il tempo del cambio campo e Viteritti se l'inventa dal limite sugli sviluppi di un angolo, coordinandosi per un'incrociata volante che s'infila nel pochissimo spazio disponibile. Il Monopoli troverebbe pure il sorpasso col diagonale di Giannotti, anche qui però salta tutto per fuorigioco. E di fatto finisce qui perché il resto che succede è dell'Audace: Montini si divora il servizio di Malcore appoggiando a Vettorel, poi ci riprova caricando di potenza e qui l'estremo ci mette la punta dei guanti. Così per il sipario calante tocca aspettare il recupero: Langella strappa il pallone, Tascone parte dritto per dritto e imbecca D'Ausilio, che non spreca il secondo rigore in movimento di giornata e mette i sigilli al passaggio del Cerignola.