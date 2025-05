SERIE C Playoff, il sorteggio del primo turno nazionale. La Vis Pesaro nell’urna trova il Rimini Sarà dunque derby con la Vis Pesaro per il Rimini detentore della Coppa Italia

Playoff, il sorteggio del primo turno nazionale. La Vis Pesaro nell’urna trova il Rimini.

Dal prossimo turno dell’11 e 14 maggio entreranno in scena le terze classificate dei tre gironi (Feralpi Salò, Torres, Monopoli), che saranno teste di serie insieme al Rimini (vincitrice della Coppa Italia) e al Pescara (migliore tra le qualificate). Dopo il sorteggio questi gli accoppiamenti (si gioca con gare di andata e ritorno). Le teste di serie giocano il ritorno in casa e si qualificano a parità di gol segnati. Non sono previsti supplementari né rigori.

Crotone – Feralpi Salò

Atalanta U23 – Torres

Giana Erminio – Monopoli

Vis Pesaro – Rimini

Catania – Pescara

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: