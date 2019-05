Sorteggiati gli accoppiamenti del 2° turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, in programma il 29/05 (andata) e il 02/06 (ritorno):

Catania-Trapani

Imolese-Piacenza

Arezzo-Pisa

FeralpiSalò-Triestina





Niente supplementari, in caso di parità passa la testa di serie (ossia Trapani, Piacenza, Pisa e Triestina). Le vincenti accedono alla Final Four, che decreterà le due promosse in Serie B.